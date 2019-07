Bonne nouvelle : La RoleQueue 2-2-2 est enfin disponible (sur le PTR) dans Overwatch ! C'est vraiment sympa, ça permet d'avoir des compositions plus équilibrée sans le stress de l'instalock, et ça donne des joueurs vraiment plus détendus...







Ça m'a également fait voir que je suis plutôt mauvais en DPS (j'avais honte de ne pas pouvoir repasser sur un Tank), et globalement, les parties que j'ai fait ont un niveau plus élevé qu'habituellement.



Plus de GOATS possible xD !



Enfin bref, ca devrait arriver définitivement en septembre, et ça sera la seule façon de faire du ranked sur Overwatch (donc avec 3 ranks désormais, un DPS, un Soutien et un Tank).