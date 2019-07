On va rectifier 2-3 petites choses. Oui Gears c'est violent, il y a du sang, de la tripaille etc... mais ça reste un Univers de fiction et non réaliste il n'y a pas de guerre entres humains, mais les Serans ( habitant de la planète Sera ) contre les Locustes/ Swarms.L'Univers du jeu ne se déroule pas sur Terre mais sur Sera et l'aspect Graphique ne vise pas le réalisme, les effusions de sangs la violence est volontairement exagéré, décapitation, démembrement etc... mais ce n'est pas de la violence réaliste comme on peut le voir dans Detroit ou The Last of Us, Call of Duty etc... qui sont des jeux sombres et réalistes dans leur background par exemple.J'en vois beaucoup dire qu'une cigarette ou un cigare c'est insignifiant que ça ne va jamais influencer quelqu'un à fumer... pourtant oui un détail aussi insignifiant qu'une cigarette ou un cigare ou une bouteille d'alcool, de la drogue etc... ça peut influencer des plus jeunes ou des personnes instables dans certains cas. Suffit de voir l'ampleur du phénomène des danses Fortnite aujourd'hui( attention c'est effrayant )On voit des enfants, des ados et mêmes des adultes recopier les danses de Fortnite un peu partout que ce soit sur le net, a l'anniversaire de grand-maman, à l'école etc... n'importe quel médias aura de l'influence que ce soit un livre comme la Bible, un jeu ou un film...Combiens de types se sont mis a fumer après avoir vu Le Bon, la brute et le truand à l'époque selons-vous ? Regardez le pouvoir de la Bible ? Un jeu c'est exactement pareil.Je dis pas qu'il faut interdire tout ces "tabous" ( drogue, sex, alcool, sang etc... ) Certains jeux s'y prêtent mais laissez les développeurs faire ce qu'ils pensent être juste pour leur oeuvre tout simplement. Si Rod Fergusson ne veut pas de cigarettes ou cigares car il juge que cet élément est mauvais. Et qu'il a pas envie de rêver qu'une personne se mettent à fumer à cause d'un de ces personnages influent.Laissez-le faire ce qu'il veut. C'est pas a vous de décider vous n'êtes pas a sa place et vous ne savez pas ce qu'il a vécu ou les traumatismes qu'il aurait pu avoir. Vous croyez qu'un développeur qui aurait été Alcoolique et aurait tout perdu sa femme, la garde de ses enfants, son chien, son loyer etc... mais il décidé de repartir a 0 et reprendre sa vie en main et fonde un Studio de développement de jeux vidéos...vous croyez qu'il aurait envie de faire un jeu sur l'alcool ? Peut-être pour montrer qu'on peut s'en sortir ou peut être que le traumatisme aurait été trop grand. Prennez Among the Sleep c'est un petit jeu ou l'on incarne un bébé qui tente de fuir sa propre mère, sur le chemin on y verra la dépendance à l'alcool et c'est amener de façon très poignante.Qui sommes-nous pour juger ? Parfois le publique des gamers me ferrai presque vomir avec ses agissements, a faire des dramas pour tout et pour rien, ils ne respectent pas les développeurs et leurs visions ce sont eux qui les censures à vouloir des choses qu'eux n'ont peut-être pas envie de montrer il y a une différence entre un développeur qui choisis de ne pas introduire un ou des élément a sa propre oeuvre ou un développeur forcer de ne pas introduire certains éléments a ses oeuvres. C'est triste d'en arriver a des types qui insultes etc...parce qu'un développeur ne souhaite pas avoir de sang, de sex, de drogue, de tabac dans son jeu pour des raisons qui lui sont peut-être propre.voilà c'était ma vision de la chose concernant cette polémique autours d'interdire la cigarette ou non dans Gears. Je pense simplement que Rod Fergusson est assez grand pour faire son propre choix et surtout n'avoir aucuns remords par la suite.