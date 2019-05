Une mise à jour de Dead or Alive 6 ajoute une option pour censurer le haut des cuisses et les décolletés des combattantes

NepsKnight of I SWITCHED to PC : Dead or Alive 6 Ajout du "Mode Valeurs fondamentales".

Si vous activez ça, toutes les filles auront des vêtements de compression sous leur petite culotte LMAO.

Ça a l'air vraiment stupide.

Je suppose que c'est pratique de ne pas l'avoir inclus dans les notes de patch :P

La mise à jour 1.04 de DOA6 a fait apparaitre le bouton « Exposure Minimization » (Minimisation de l'exposition) qui permet d'ajouter des mini-shorts et des larges soutien-gorges noirs sous les vêtements des combattantes, de sorte que tous leurs décolletés et le haut de leurs cuisses sont masqués pour exposer moins de peau, comme démontré dans la vidéo ci-dessus et les images ci-dessous :Il ne s'agit pas de meshes de tissu mais seulement de textures noires appliquées directement sur la peau des combattantes. Cela donne l'impression qu'elles portent des vêtements de compression noirs pour le sport sous leurs tenues.Comme l'a noté NepsKnight, un utilisateur de Twitter, la nouvelle option "Minimisation de l'exposition" a été ajoutée au jeu mais ne figure pas dans les notes de mise à jour pour les consoles de salon ou PC. Ça apparaît dans le menu d'options juste en dessous du réglage "Mode événement".Des joueurs ont supposé que le bouton "Minimisation de l'exposition" était une solution trouvée par la Team Ninja pour pallier l'exclusion du jeu Dead or Alive 6 de l'EVO, le plus grand tournoi de jeux de combat.Mais le compteque cette option avait pour but de lutter contre la récente vague de démonétisation appliquée par YouTube aux gens qui publient des vidéos sur le jeu.