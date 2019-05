Un membre de Neogaf a repéré que certains mots présents dans les chansons de Forza Horizon 4 ont été supprimés :

Microsoft essaie maintenant de protéger les enfants de la musique dans Forza Horizon 4





Que ce soient des mots comme "high" et "stardusted hazy" pris hors contexte comme s'ils étaient censés se rapporter à la drogue, et pire encore, le mot "God" a été complètement enlevé de Never Say Die par Chvrches.



Cette modification a eu lieu le mois dernier, les chansons n'étaient pas comme ça auparavant et il y a ZERO note dans le changelog qui en rend compte. Donc ils ont édité ces chansons en mode ninja. C'est simplement ce que j'ai repéré dans la station Pulse radio, qui sait s'il n'y a pas d'altération dans les plus de 80 autres chansons des autres stations. Ces séquences se répètent plusieurs fois au cours des chansons mais je les ai isolées en clips singuliers.



Qu'est-ce qui arrive à notre société ?







Voici les originaux réglés pour débuter à partir de la seconde où les séquences sont éditées à des fins de comparaison :









____________________________________________

Sérieusement, ça ne me semble pas si grave, la violence n'est pas un mauvais mot, et je ne comprends pas non plus pourquoi ils ne l'ont censuré que maintenant, alors que le jeu est sorti depuis un certain temps déjà. Ce n'est pas si grave, je n'aime même pas la chanson, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait.

____________________________________________

En réalité, cette censure émane de l'ESRB, l'organisme équivalent américain du PEGI qui évalue les jeux vidéo :

DynamiteCop a cité le journal des changements qui a été posté par le responsable de la communauté sur le site officiel de Forzamotorsport.net le 26 mars 2019.



Dans la section des corrections multiplateformes, il est indiqué que les chansons ont été éditées conformément aux exigences de l'ESRB.



Ceci s'applique à la fois au PC et à la version Xbox One du jeu.



Ce qui est étrange, c'est qu'ils ne parlent pas du PEGI ou du CERO. Il serait intéressant de vérifier si les autres régions ont également censuré les chansons.



Dans la foulée du récent remue-ménage d'un utilisateur qui a dû changer son nom "JesusIsLord" (Jésus est Seigneur) sur le Xbox Live parce que Microsoft ne voulait pas de sujets religieux "controversés" utilisés dans les gamertags, ça donne presque l'impression qu'ils pourraient avoir quelque chose contre certaines religions.



J'ai demandé à l'ESRB s'il y avait eu ou non des changements pour inclure des restrictions sur certains types de paroles au-delà du blasphème. S'ils répondent, l'article sera mis à jour pour refléter leur réponse.

En fait il y a un mois, sur le, un joueur surnommé MineFNaFYT demandait déjà pourquoi le mot "violence" a été censuré dans la chanson Silence présente dans FH4 :(pour lire l'article intégral automatiquement traduit en français compréhensible, pour lire l'article original en anglais