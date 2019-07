Brève : Petit billet rapide pour vous partager l'introduction de, la prochaine production à venir d', ce 26 juillet 2019.Des sites US on pu mettre la main sur le jeu et ont par ailleurs livré leurs premières impressions que vous pourrez aller lire en cliquant sur le lien en dessous (resetera) de la vidéo.N'oubliez pas d'annoncer de potentiels spoils dans vos commentaires pour éviter de gâcher la surprise aux autreshttps://www.resetera.com/threads/fire-emblem-three-houses-preview-thread.128652/