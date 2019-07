Salut tout le monde, en ce moment je dose pas mal Samurai Shodown sur PS4. Si il y a parmis vous des ronins prêts à croiser le fer, ajoutez ici vos ID PSN et on se fera à l'occasion des combats en groupe sur PS4. Momotaros ID PSN : SHIN-JAH

posted the 07/09/2019 at 06:34 AM by momotaros