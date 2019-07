Gears 5 a été dévoilé pour la toute première fois lors de l'E3 2018 il y a de ça un peu plus d'un an avec une vidéo de 4 Minutes montrant de la campagnes dans différentes situation comme une cinématique et des divers passages de gameplay pour présenter la richesse des environnements notamment.Puis un an de silence avec entre temp quelques informations par ci et par là sur la campagne comme un nouveau personnage comme Fahz ou encore de nouvelles armes, nouveaux véhicules, on a également appris qu'il y aura de la customisation, que la campagne serait 20x plus grande / Zones ouvertes et interconnectés et une campagne jouable en Coop jusqu'à 3 avec un joueur qui incarnera Jack le Drone qu'on voit dans le trailer accompagner Kait et Del avec des fonctionnalités Mixer également...Ensuite vient l'E3 2019 ou la déception fût grande pour un bon nombre de joueurs attendant la partie campagne de Gears 5, ils s'attendaient a en voir plus et moi le premier mais The Coalition après avoir montré un magnifique trailer mystérieux intitulé Kait BrokenQui exprime ici toutes les tourmentes de Kait avec des liens qui se brisent entre sa famille, ses amis, son devoir, ses origines d'ou les différents slogants marketing des affiches de l'E3 " Bound by Blood " " Bound by Family " "Bound by Duty " Bound by Friendship "...Après ce trailer on s'attendait tous naturellement a voir un extrait de gameplay de la campagne mais à la Place The Coalition à préférer communiquer sur le nouveau Mode EscapeComme Gears 5 est l'un des jeux les plus complet qui existe entre sa Campagne jouable Seul / Coop Online / Coop Locale, ses différents modes Map Builder, Horde, Versus, Escape qui sont eux aussi tous jouable en Coop ainsi que le Crossplay, il faut savoir contenter tout le monde le casual qui veut juste faire la Campagne ou jouer a des modes détentes comme le Map Builder, Escape et Horde ou le joueur compétitif il est donc très difficile de Marketer un jeu comme ça pour faire en sorte de contenter tous le Monde. The Coalition à d'ailleurs publier un planning qu'ils respecteront pour montrer les différents modesOn peut donc voir qu'en Juin c'était le mode Escape qui était mis à l'honneur, en Juillet il s'agît donc du Mode Versus avec cette vidéo pour commencer qui à été publié aujourd'hui et le 19 Juillet le Tech Test sera disponibleEn Août il s'agira du mode Horde présenté lors de la GamescomEt enfin pour terminer le 6 Septembre sortira une vidéo de présentation de la campagne sous forme d'extraît de Gameplay ou Story Trailer on ne sait pas encore mais il y aura un élément très important à la fin du Trailer et c'est cet élément qui selon moi représentera un coup de Génie Marketing le jeu sortira en même temps dans le XBOX Gamepass pour 4 euros sur PC et 10 euros sur console. Alors je vois certains s'inquiéter en disant que si ils montrent la campagne à la fin ça ne sent pas bon, sauf que la campagne on l'a vu l'année passée, il est important de donner un moment de visibilité à chaque mode de jeu et selon moi choisir la campagne pour la fin ça montre qu'ils ont une confiance aveugle et que c'est le principale pour eux même si la grosse partie de Gears c'est son Multi mais commencer sa communication avec de la Campagne et terminer sur de la Campagne ça montre que la Campagne est vraiment importante c'est le seul mode qui aura eu droit a 2 présentation. The Coalition mise énormément sur la campagne c'est d'ailleurs cette présentation qui va accompagner la sortie du jeu, c'est cette présentation qui devra donner envie aux gens de jouer au jeu que se soit en l'achetant ou via le Gamepass peu importe.