Alors que One Piece: World Seeker occupe encore l'actualité vidéoludique de la franchise, c'est la licence Pirate Warriors qui va faire son grand retour, comme l'a annoncé Bandai Namco lors de son panel à l'Anime Expo 2019. Oui, One Piece: Pirate Warriors 4 a été annoncé, avec une courte bande-annonce teaser qui donne le ton.









Peu de détails sont connus pour le moment, mais nous savons au moins que le jeu contiendra des personnages de l'arc Whole Cake Island, à commencer par l'Empereur Charlotte Linlin, alias Big Mom. Luffy pourra lui se transformer en Gear Fourth, qui n'avait pas encore été intégré à l'époque dans One Piece: Pirate Warriors 3 et son Édition Deluxe sur Switch, qui ne reprenait d'ailleurs pas les évènements de Dressrosa à l'identique du manga. Espérons cette fois que le jeu suive parfaitement l'œuvre, ou qu'il s'agisse dans le cas contraire d'une histoire originale comme dans le deuxième épisode.



One Piece: Pirate Warriors 4 est attendu sur PS4, Xbox One, Switch et PC en 2020. Quelques visuels in-game, des modèles 3D de personnages et une magnifique illustration sont à retrouver en page suivante.