Depuis quelques jours maintenant une information circule. Selon plusieurs média, Phil Spencer aurait tout simplement déclaré être favorable à l’arrivée de jeux Xbox sur Ps4. Plus précisément “Si cela ne dépendait que de lui, les jeux Xbox sortiraient sur PlayStation” peut-on lire çà et là. Mais à bien y regarder, le discours est en réalité bien plus nuancé que cela.



L’origine de cette “info” provient d’une interview accordée à Kotaku. Vous la trouverez donc, plus bas, intégralement traduite. Phil Spencer y parle de la vision de Xbox et, il est vrai des jeux sur des machines concurrentes. Ce passage concerne notamment les deux dernières questions où, vous le verrez, l’homme fait preuve de beaucoup de nuance. Dit-il ce que d’autres lui font dire ? Cela ne semble clairement pas être le cas et nous y reviendrons en fin d’articles.



Traduction de l’interview de Phil Spencer à Kotaku



Stephen Totilo – Kotaku : Je voudrais tout d’abord ne parler que de la plateforme. Je décrirais ce que vous et votre équipe faites ces jours-ci comme étant “d’une radicalité rafraîchissante” dans la façon dont vous gérez votre plateforme. Vous avez vraiment abattu beaucoup de murs et fait beaucoup de choses qui, dans le passé, auraient été considérées comme des choses qu’un constructeur ne devrait pas faire. En y songeant, je me suis dit que si PlayStation faisait ce que vous faisiez, l’année dernière, God of War serait sorti en même temps sur PS4 et PC.



Phil Spencer – Xbox : C’est vrai.



Kotaku : Je n’aurais pas nécessairement eu à payer 60€ pour ça. J’aurais pu l’obtenir dans le cadre d’un abonnement qui m’apporte beaucoup de jeux. Et dans quelques temps futurs, je pourrais même y jouer sans avoir besoin d’une PlayStation, en l’ayant juste diffusé en streaming.



Spencer : Ouais.



Kotaku : Je suis curieux de savoir dans quelle mesure vous voyez cette vision s’étendre, parce que je sais que certaines personnes se demandent : “Est-ce que Xbox a besoin d’avoir une Xbox ?” à long terme. Ont-ils encore besoin d’avoir tous leurs jeux sur un seul appareil ? Où cela finira-t-il ?



Spencer : Nous utilisons ce slogan à la fois en interne et en externe : Jouez aux jeux que vous voulez, avec les gens que vous voulez et sur les appareils que vous voulez (que vous pouvez interpréter comme « où vous voulez »). Et c’est ce qui nous motive. Avec 2 milliards de joueurs sur la planète, ce qui est la taille du marché du jeu vidéo aujourd’hui, nous pensons que l’industrie continuera de croître si nous réduisons les frictions pour les nouveaux venus.



L’idée qui me rend toujours fou, c’est : Je suis un parent, tu es un parent, nous vivons dans le même quartier, nous avons des enfants. Tu vas chez Best Buy (une chaîne de commerce américaine) et tu achètes une Xbox. Je vais chez Best Buy et il se trouve que j’en ressors avec une PlayStation. Nos enfants veulent jouer au Minecraft ensemble, et bien ils ne peuvent pas. Et je réflechis, en tant qu’industrie, comment cela peut-il faire grandir le jeu vidéo ? l’ensemble, en tant qu’industrie du jeu, comment cela fait-il croître le jeu ? Cela change et il n’y a pas que nous. Nous avons fait de grandes avancées avec Nintendo. Mais cela a commencé quand nous avons proposé nos jeux first party sur Xbox et PC en même temps, il y a quelques années.



Il y a toujours un cœur de joueur qui revient sans cesse sur le sujet et dit : “Vous dévaloriser l’intérêt d’acheter une Xbox.” En fait, je trouve qu’en réalité, les gens jouent sur une console parce qu’ils aiment jouer sur un téléviseur, sur le canapé avec une manette à la main. C’est davantage une question d’expérience qu’une tentative de vendre un appareil. Pour faire court : Nous nous concentrons sur le joueur, nous ne nous concentrons pas sur le système de jeu.



Kotaku : Mais vous gagner de l’argent en faisant ça ? Cela reste un Business.



Spencer : C’est facile. L’entreprise vend des logiciels et des services. Il ne s’agit pas de savoir combien de consoles vous vendez. Ce n’est pas avec les consoles que vous faites du profit sur ce marché et donc penser que celui ” Qui vend le plus de consoles ” à un moment donné, est celui qui réussit sur ce marché n’est tout simplement pas vrai. Il y a d’autres entreprises qui se lancent dans le jeu vidéo et pour lesquelles les consoles ne font pas partie de l’équation. Il s’agit de savoir à combien de jeux les gens jouent. Et combien les gens dépensent pour jouer à ces jeux et combien de fois ils y jouent.



Kotaku : Donc, si c’était vous, vendriez-vous Gears sur la PS4 en septembre ?



Spencer : Je pense que l’expérience que nous apportons chez les consommateurs avec la Xbox et l’attention apportée à des services comme la compatibilité ou le cross-play sont vraiment importantes dans notre vision du jeu et de son développement. C’est pour cela que nous sommes pleinement concentrés sur les consoles et que nous dépensons beaucoup d’argent et de ressources dans Scarlett. C’est pareil pour le PC.



Alors, aujourd’hui, les gens disent : “Devenez-vous un éditeur tiers ?”. Peu importe ce que cela veut dire, l’idée que nous sommes toujours un constructeur reste vraie et nous réfléchissons à la manière de développer cela. Et nous pensons que le fait d’avoir la console la plus puissante du monde, d’avoir une excellente Xbox à la maison, est un élément essentiel à cela.



Kotaku : Oui, mais vous êtes heureux de voir Cuphead et Minecraft capables de briser ces frontières traditionnelles et de finir sur Switch..



Spencer : Avec Xbox Live pour que tout le monde joue ensemble……



Kotaku : Donc, pour en revenir à ça, aimeriez-vous à un moment voir Gears ou un Halo sur une PlayStation ou un Switch ?



Spencer : Les jeux eux-mêmes sont d’une importance cruciale pour les joueurs et les gens qui y jouent. Mais s’assurer que vous avez un écosystème connecté avec les joueurs, où les gens sauvegardent leur jeu, leur profil, leur liste d’amis, leurs droits et que tout cela se déplace de façon transparente à partir de chaque écosystème – de chaque appareil – sur lequel ils veulent jouer est essentiel également. Il n’y a pas d’autres systèmes où nous pouvons le faire aujourd’hui.



Aujourd’hui sur Switch, nous sommes capables de proposer le Xbox Live afin de conserver ces communautés connectées. Et nous avons, comme vous l’avez souligné, un certain nombre de franchises qui sont arrivés dessus. Mais en fin de compte, nous pensons que le fait d’avoir une plate-forme native au sein des foyers va être crucial pour continuer à faire avancer notre vision de ce que doit être une plateforme de jeu.



Kotaku : Alors, où placez-vous la limite entre les jeux que vous aimeriez voir sur d’autres plateformes ? Et ceux que vous ne porterez pas ?



Spencer : La grande majorité de ce que nous faisons arrivera sur Windows, sur Xbox et sur xCloud. Et ce qui est bien avec xCloud, c’est qu’il s’agit d’une Xbox dans le cloud et que nous n’avons donc pas besoin d’aller construire une autre version du jeu. C’est un objectif distinct pour Matt Booty (directeur des Xbox Game Studios, ndlr) et l’équipe. Nous apprécions les relations que nous entretenons avec les autres entreprises qui existent sur le marché. Nous pensons que nous apprenons d’eux, nous pensons que nous pouvons aider le jeu à grandir grâce au cross-play, au cross-buy, au cross-progression, toutes ces choses sur lesquelles nous nous concentrons. Nous pensons que nous serions incroyablement limités dans cette vision si nous n’étions pas forts sur console et de plus en plus forts sur PC.