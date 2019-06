Publiée hier sur leur page FB, Retro Studio annonce chercher son nouveau directeur artistique pour Metroid 4 :Cette annonce fait suite à un premier appel de recrutement qui avait eu lieu en Avril.Si on va directement sur, on peut voir que de nombreuses positions en ingénierie (programmation, level design, physique, outils et artistes conceptuels en freelance...) démontrant que primo le projet a vraiment redémarré de zéro et qu'ils en sont toujours à la pré-prod et que, secundo, le studio a bel et bien été vidé de ses effectifs ces 5 dernieres années.Bref, Metroid 4, c'est pas pour tout de suite! Et la renaissance de Metroid Prime va être parallèle à celle de Retro Studio!Parallèlement, au cas où vous ne l'auriez pas vu, sachez que l'un des vétérans de la première trilogie, Andy O Niel - également co-fondateur de BluePoint est décédé :"Bluepoint Games pleure aujourd'hui le décès de son vice-président Andy O'Neil, l'un des deux fondateurs du studio d'Austin avec son camarade Marco Thrush, lui aussi ancien cadre de Retro Studios et de la saga Metroid Prime.