Y'a quelques jours, Ashley Johnson (celle qui double Ellie) avait accordé une interview à Brian Foster qui forcément lui a demandé à un moment la date de TLOU 2. Pour la vanne.Elle a blablater divers trucs jusqu'à commencer à sortir un "Febr..." (en anglais hein) avant d'être coupé par son interlocuteur qui n'a même pas tilter sur le truc.Sauf que tout le monde a capté après coup et ça s'est enflammé sur le web en disant que, c'est bon TLOU 2 pour février 2020.Mais pas du tout en faitFace aux réactions, Ashley Johnson indique que de base et avant de se faire couper, elle voulait juste faire l'habituelle private joke qu'elle a tendance à sortir depuis des années, donc un "february the 31st !" (parfois, elle dit aussi le 32 octobre, ça dépend des humeurs visiblement).Bref, au final, y a rien donc n'espérez plus et ce n'est pas plus mal vu qu'on aura déjà plein de trucs à faire à cette période.(je continue néanmoins de parier sur le printemps 2020)