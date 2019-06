Hello ! Petite news rapide pour vous dire qu'il y a de sacrées affaire sur l'eShop en ce moment !Hollow Knight à 7,49 € au lieu de 14,99 €Sonic Mania à 9,99€ au lieu de 19,99 €Crypt of the Necrodancer à 3,99 € au lieu de 14,99 €Masters of Anima à 7,99€ au lieu de 19,99€WarGroove à 11,38 € au lieu de 16,99 €Iconoclast à 11,99 € au lieu de 19,99 €Et bonus :Fear Effect Sedna à 1,95 € au lieu de 19,95€J'ai fais une liste plus complète sur mon blog pour ceux que ça interesse. Tchao !