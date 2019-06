Grosse descente de hype pour Jedi Fallen Order. Ça a l'air chiant comme la pluie, le gameplay est mou du genou mais violent quoi, c'est tellement générique artistiquement et fade techniquement.... Ça manque tellement de patate et d'impact dans les coups, ça manque d'animation aussi. C'est tellement pas du Respawn... Un de moins sur la liste. Décidément EA n'arrive à rien sur Star Wars. Votre avis ?

posted the 06/08/2019 at 04:55 PM by trodark