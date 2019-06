Let's Play

HelloJ'ai la chance actuellement de pouvoir tester Judgement, le nouveau jeu de Ryū ga Gotoku Studio ! Et mine de rien, avoir les sous-titre en français, ça aide énormément à l’appréciation du jeu ^^ !Cette traduction française est pour moi un gros plus, qui fait de ce jeu (qui est un spin-off de la série Yakuza vu le nombre de connexion entre les 2 mondes) le point d'entrée idéal pour découvrir la série des Yakuza !Pour l'instant, mon principal reproche viendra de l'air de jeu qui me semble vraiment identique à celle de Yakuza 6 (avec des bornes d'arcade différentes quand même. Y'a Puyo Puyo merde !).Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui attendent le jeu, mais le début est vraiment prometteur. L'intrigue se laisse digérer sans encombre (malgré des incohérence assez space... Ou alors la Police Japonaise n'est vraiment pas efficace) et j'ai déjà hâte de poursuivre l'aventure ^^ !A noter que le jeu est vendu 10€ de moins que les productions habituelles (voir moins cher encore chez vos revendeurs préférés). Pas d'édition collector en vue malheureusement. Le jeu l'aurait bien mérité :-D !C'est pas tout mais... J'y retourne ^^ !