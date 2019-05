Bonsoir, nouveau sondage, après avoir attendu pendant des mois des nouvelles du nouveau bébé de Kojima, voilà que vers 18 h (après un teasing bien chiant x) ) le nouveau trailer de Death Stranding se dévoile sous nos yeux.. Claque dans la gueule/ Goty 2019 ? Vous vous attendez à mieux ? Tout est dans le titre, qu'avez vous pensé du trailer ?1 : Grosse claque dans la gueule, vivement sa sortie ! (12 votes)2 : Hypé oui mais pas convaincu par le gameplay ou ( ou autre) pour l'instant ( 2 votes)3 : Mouais bof on y comprends que dalle a vot jeu( 0 vote)4 : Toute cette attente pour ça ? ( 2 votes)PS: répondez simplement par le chiffre devant la phrase que vous voulez mettre afin de pas avoir a recopier toute la phrase( Vous pouvez quand même détaillé évidemment si vous le souhaitez )

posted the 05/29/2019 at 05:50 PM by xslayer750