Wesh Gamekyo,On commence donc normalement il y aura donc un top tout les semaine sur Gamekyo, je met le TOP 5 (TOP 50 dispo en lien source)Malgres que certains sois dans le TOP c'est parfois juste une sortie il ne devrais pas être la la semaine prochaineCette semaine le numéro un est donc Arslan Senki (The Heroic Legend of Arslân en France), manga sympathique qui est donc centré sur Arslan qui va chercher des alliés afin de réorganiser les forces de Parse et reconquérir son royaume il y a eu un animé en 2015 de 25 épisode puis une saison 2 en 2016 de 8 épisodes depuis plus rien, les scan eux continue !2ème au classement donc nous retrouvons Boku no Hero Academia(My Hero Academia en France) , l'histoire de ce manga suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'alter( 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs), qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yuei , il y a actuellement eu 3 saisons de 25 épisodes(la 3ème saison et un film d'animation aussi(jl'ai trouvé nul)Cet série etais numéro 2 des meilleures ventes Manga de l’année 2018 (6 718 185 exemplaires cumulé) derrière One Piece ( Numéro 1 des ventes depuis 10 ans d’affilée au Japon.)Pour cloturer ce podium on retrouve donc Kishuku Gakkou no Juliet(Romio vs Juliet en France)En gros ce manga s'inspire de la pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, l'histoire suit la relation amoureuse de Romio Inuzuka et de Juliet Persia, respectivement issus de l'État de Tōwa et le Duché de West, mais ils doivent cacher cela car leurs pays respectifs et leurs proches ne s'apprécient pas , un animé de 12 épisodes est dispo aussiMaintenant place a Natsume Yuujin-chou(Le Pacte des Yōkai en France) Le scénario tourne autour de la vie de Natsume, un adolescent orphelin qui a la particularité de voir des esprits (ayakashi et yōkai) que son entourage ne perçoit pas. Il hérite de sa grand-mère Reiko un cahier, le « Livre des amis », où sont recensés le nom de nombreux esprits et qui lui donne le pouvoir de les contrôler. Accompagnés d'amis esprits et humains, il se met en quête de restituer leur nom aux Yōkai piégés.Il y a eu un animé de 2017 a 2018 (73 épisodes) en pause depuis.Dernier du TOP 5 donc Love Phantom niveau scénario donc Momoko travaille dans un café situé dans un hôtel de luxe. Un soir en prenant l'air sur le toit de l'hôtel, elle rencontre un homme mystérieux qui à l'air triste. Elle lui fait remarquer, et contre toute attente il l'embrasse...Bref Manga-16 avec des scène et tout..Pour finir en Juin sortira cet poupée d'Itachi Uchiha si vous voulez me l'achetez elle coûte 2376 yensEn continuant sur l'univers Naruto un nouveau roman centré sur Kakashi a étais annoncé par JUMP J BooksLa couverture a étais dévoilé dessin par Masashi Kishimoto bien surDans le roman, Kakashi se trouve très loin dans un pays au fin fond d'une chaîne de montagnes, à la recherche d'une légende sur le sage des six chemins. Il y découvre qu'après la mort du roi du pays et que sa fille est devenue reine, le pays n'a pas connu de pluie. Le fils du roi s'appelle le «garçon qui reste» et Kakashi décide de former le garçon pour qu'il devienne un jeune dirigeant.