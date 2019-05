Comme prévu durant sa conférence aua annoncé leur nouvelle génération de processeursgravés en 7nm et jusqu'à 12 cœurs plus 24 threads avec comme toujours plus de performance pour moins de consommation. Les nouveaux processeurs sont destinés à la plate-formequi introduit également le PCI-Express de 4eme génération.Les processeurssont basés sur la nouvelle architectureet compatibles avec les cartes mèresexistantes et futures.En commençant par le haut de la gamme,annonce la sériereprésentée par lepremier processeur gaming grand public avec 12 cœurs et un cache total de 70 Mo pour un TDP de 105W. AMD l'annonce comme étant plus rapide que l'intel 9920X, il sera disponible à partir du 7 juillet prochain au prix deEnsuite, vient les Ryzen 7 3700X (329$) plus rapide que le 9700K ainsi que le 3800X (399$) concurrent du 9900K, les deux avec 8 cœurs et 16 threads plus 36 Mo de cache avec un TDP de 65 et 105W respectivement.Concernant la gamme, le constructeur a profité pour montrer un petit aperçu de la nouvelle architecturedestinée aux PC, Consoles et le Cloud avec la famille, la présentation complète se fera à l'le 10 juin comme l'a mentionnéa présenté son premiersousen 7 nm (TSMC) avec un IPC de 1.25x et en PCIe 4.0 : la, annoncée comme 10% plus performante que la. Le processeur graphiques'appuie sur la nouvelle macro-architectured', qui est la première architecture nonde la société et qui peut aller jusqu'à 1.5 fois par rapport à cette dernière en termes de performance par watt Le constructeur a également confirmé que les nouvelles séries utilisent la technologie de mémoire, plus de détails sur la carte en juin lors de l'E3. Toutefois, la carte sera lancée aussi courant juillet.