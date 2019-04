Petit couac pour CapcomCette semaine, les mecs étaient tout fiers d'annoncer leur "Arcade Mini" à 230 boules, tournant en partenariat avec l'émulateur de qualité FB Alpha.Sauf que y a un prob.Apparemment, ça commence à gueuler dans les couloirs sur le fait que de nombreux contributeurs ayant participé à l'élaboration de l'émulateur (réutilisant d'ailleurs des codes de MAME) n'ont jamais été mis au courant du deal, et pointe surtout l'accord officiel de licence FB Alpha qui mentionne clairement l’interdiction formelle d'une exploitation à but commercial :Deux trucs illégaux ressortent donc, à la fois pour Capcom :Mais aussi pour le mec qui a fait l'accord derrière :A suivre

