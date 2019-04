Après PowerPyx, c'est au tour du site THC d'attribuer la douce note de 10/10 pour le guide du platine du jeu Devil May Cry 5.Une note ultime bien rare sur THC avec pour une fois (ou très rarement) aucune solution pour le mode Hell and Hell (qui consiste a finir le jeu avec des rangs S en No Damage).Tout repose sur votre persévérance...de devoir mourir encore et encore, pour tout apprendre par cœur.Le platine du jeu est toujours a 0,2% d'obtention sur PS4 même après 1 mois depuis sa sortie.Bravo au 0,2% de joueurs en tout cas.Le guide ici : http://www.psthc.fr/jeu-ps4/devil-may-cry5-ps4/guide-trophees.htm Entre Sekiro et DMC V, les pauvres joueurs ramassent en ce moment...