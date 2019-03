Ce fut un temps ou je donner un peu d'importance aux notations du JV en quelque sorte... jusqu'au jour ou je tombe sur ce test et cette note God Hand par IGN:Cette note m'avait choqué (et plus après avoir fini le jeu et plusieurs fois) , et ce qui m'avait encore plus choqué c'est que c'était pas un site random mais IGN qui était considéré comme une référence même en cette période!!En bref, God Hand était vraiment un jeu à part et unique en son genre, une pure tuerie!!