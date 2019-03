En ce moment, il y a pas mal de jeux en promotion sur Nintendo Switch, et si j'ai été plutôt déçu de Desert Child Escape Doodland , je dois avouer que du côté de Donut County, c'est l'amour absolu ! C'est un jeu vraiment original que je vous invite à découvrir si vous aimez les ambiances WTF ! Il est actuellement à 8€99 ^^ !L'autre surprise, ce fut Ms. Splosion Man. Je l'avais déjà sur Xbox 360, mais ayant la flemme de rebrancher ma console, et ayant vu qu'un nouveau mode multijoueur a été ajouté, je me suis dis pourquoi pas...Actuellement en promotion à 8€99, j'avais oublié à quel point ce jeu de plateforme 2D est juste excellent ! Je vous le recommande d'autant plus si vous n'avez jamais joué à ce jeu - j'aurais quand même aimé que le premier épisode, M. Splosion Man, soit fourni avec le tout... Mais ça n'entache pas les qualités du jeu