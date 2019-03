Il est impossible de savoir, tout simplement, et Mr Sam explique parfaitement pourquoi.Perso, je m'en tape de cette histoire, mais j'aime bien Mr Sam, et comme ici, il y a quelques fans de MJ, j'me suis dit que ça pourrait les intéresser.Par contre, cette vidéo est à regarder impérativement pour tout ceux qui se sont ranger définitivement dans un camp.Merci de commenter après avoir regardé, histoire de ne pas passer pour unMerci de commenter après avoir regardé, histoire de ne pas passer pour un(Petit tease : dans une heure, je balance l'épopée du monde 4 de Astro Bot

Like

Who likes this ?

posted the 03/22/2019 at 10:27 PM by ocyn