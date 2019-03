Qu'est-ce qui empêche au PS Now de décoller ? 600 jeux, 350 installable sur votre PS4, et vous pouvez y jouer sur votre PC ^^ !Ca fait 2 ans que ça existe, et au final, ça n'a jamais décollé... Problème de marketing ? De performances ? Je dis cela, mais moi même je n'ai pas encore souscrit d'abonnement au service de Sony... Je devrais justement en profiter pour lui laisser sa chance ? (je suis abonné Xbox Game Pass).MAJ : Unboxing :