Remplacez le "-> Code Créateur dans la boutique Fortnite : "michoucroute"" par le "-> Code Stadia : "michoucroute"" et BOOM.Apex Legends a utilisé cette technique (coucou Ninja : https://otakugame.fr/dossier-qui-est-ninja-le-joueur-qui-a-gagne-1-millions-de-dollars-avec-apex-legends/ ). Personnellement, le fait que Google Possède Youtube, et de voir les jeunes plus en train de regarder GOTAGA sur Twitch qu'à jouer à Forza Horizon 4 sur Xbox One S, ça a tendance à plus m'inquiéter que l'inverse...Surtout si Stadia propose des Free-To-Play (Paladins + Apex + Fortnite + Smite + une exclue dans le genre)...Vous pensez VRAIMENT que STADIA est mort avant même de débuter ?