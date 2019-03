Spawn Wave a mis en place une vidéo sur les rumeurs de Google.Capture d'écran de l'interface utilisateur à partir d'un kit de développement:(nous le savions déjà) Deux piliers: le streaming et une console de salon traditionnelle, nom de code MetallurgyJeux exclusifs utilisant des adresses IP connues, financés par Google.Conçu pour que les jeux développés pour la console se traduisent facilement en service de streaming.Le service de streaming sera lancé avant le matériel.Planifie actuellement deux consoles, une plus faible ("Steel") et une plus puissante ("Titanium")"Steel" pourrait être abandonné à cause des coûts de production."Titanium" est plus puissant que la Xbox One X.Mode veille.Développeurs prenant en charge la console Google:UbisoftSEGA (major revivals)First party de GoogleAvis purement perso. Si le "partenariat" avec Sega est vrai je pense pas que ça sera une bonne chose pour les joueurs.A ce rythme on va devoir 3 ou 4 plateformes pour pourvoir jouer aux jeux que l'on aime. Ca va finir par coûter trop cher. Et je parle même pas de Amazon et compagnie.Donc plusieurs consoles, plusieurs abonnements...ou alors on rate beaucoup de jeux.Mouais en tant que joueur ça me plaît pas du tout.J'aime bien avoir un max de jeux sur la même console.Donc je crois vraiment que je vais attendre encore davantage que je pensais, pour la next gen. Histoire que tout ça soit plus clair.