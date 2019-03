Ayant vu la derniere video de Shenmue 3,j'ai decidé de me refaire les épisodes Dreamcast histoire de (re)comprendre un peu l'histoire.J'ai rematté le "Shenmue Passeport" ( ici avec nulldc en 60fps ) et mine de rien ça reste bien foutu.Z'en pensez quoi?

posted the 03/10/2019 at 01:16 AM by kurosama