Way of life

Ca y est ! Je vais arrêter de vous embêté avec mes vidéos de carnaval... Faites avec 3 technologies différentes pour voir laquelle est la meilleure pour filmer ce Carnaval... D'ailleurs, vous préférez laquelle ?- Samsung S8+ + DJI Osmo FHD 30FPS : http://youtu.be/DIBBXXjeT6M - TZ80 4K 25FPS : https://youtu.be/K-UJVI4TOc0 - TZ80 FHD 50FPS : https://youtu.be/nyFGZTc2-Y8 Personnellement, je me pose des questions sur l'apport de la 4K (honnêtement, c'est pas du troll), j'ai l'impression que la stabilisation, c'est quand même la vieBon ben... On va reprendre une vie normale comme tout le monde, avec un test de Dead or Alive 6 et un autre de The Caligulla Effect à rendre ^^ ! Tchouss !