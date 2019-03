Information

Iznéo pour la Switch qui est dédiée à la bande dessinée

Mais qu'est ce cette application

bien-sûr la possibilité de lire gratuitement de la BD en tout genres parmi une sélection

Ce que propose Iznéo:

Derrière ce titre racoleur se trouve la nouvelle application; donc aussi au manga. Ce qui devrait intéresser les membres du site qui en sont généralement très friands.est tout simplement le Netflix de la BD avec ses abonnements, son mois gratuit, la proposition d'achat d’œuvres en dématérialisée, et. Ce dernier point est très intéressant pour découvrir des œuvres qu'on aurait surement pas osé ouvrir.Moi, je l'ai prise pour me faire une idée de l'ergonomie et voir l'offre; je trouve ça très sympa et je pense me faire quelques mois par-ci par-là.