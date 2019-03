Le carnaval continue en Martinique, du coup je vais continuer de vous spammer de vidéos sur mon île ! Cette fois ci c'est Mardi Gras, on se retrouve tous dans les rues habillés en Rouge et Noir à chanter dans les rues de Fort-de-France notre capitale !Quand je vois ça, je suis tellement fier d'être antillais (oui, y'a la même en Guadeloupe et en Guyane).Tous unis avec les Ultra-Marins

posted the 03/06/2019 at 02:21 AM by suzukube