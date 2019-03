C'est parti pour le grand carnaval de la Martinique, avec la Grande Parade de Fort-de-France ! Retrouvez tous les Bradjaks, les vidés, les groupes à pied, les chars et tout l'ambiance faisant de ce carnaval un moment inoubliable de l'île de la Martinique ! C'était ce dimanche 3 mars 2019 dans les rues de Fort-de-France, et le public à répondu présent! Est-ce le plus beau carnaval du monde ? Dans le coeur des martiniquais, il n'y a pas de doutes !

posted the 03/04/2019 at 02:03 AM by suzukube