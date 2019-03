Cette fois-ci, c'est sur mon Instagram que ça se passe ! Et mon choix s'est porté sur Just Cause III XXL, d'abord parce que je n'ai toujours pas mis les pieds sur Just Cause 4, et qu'après tout, Just Cause 3 reste un bon jeu, surtout dans cette version GOTYPour participer, laissez juste au moins un commentaire sur mon Instagram. Oui, il est en anglais, car plus de 50% de mes followers sont américains à cause de mes voyages et de ma proximité géographique avec eux. Et évidemment, communiquer par l'image, ça reste plus facile....Résultats vendredi prochain ! D'ici là je vous ferais d'autres concours éclairs sur 24h [pas eu le temps ces dernières heures], et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter (@otakugamefr, pas @suzukube qui est mon perso), c'est là où j'en organise le plus ^^ !Bon, et avec carnaval qui arrive, je pense que je vais être moins souvent sur le web cette semaine. MARDI GRAS C'EST SACRE !Ah, pendant que j'y pense : Y'a 90% de réduction sur le jeu sur Steam en ce moment