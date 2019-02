Overwatch... Malgré tout mes efforts pour être un "nice guy", j'crois que j'ai complètement give up et que j'suis devenu le pire trou du cul dans le jeu xD ! Je découvre même que j'suis insupportable en jeu T_T ! Sinon, vous, vos parties se passent comment ? Content des prochains nerfs qui arrivent sur l'armure (censé être anti-goat), de l'arrivée de Baptiste + buff de Bulldozer, faudrait pas perdre les mauvaises habitudes hein !

posted the 02/27/2019 at 11:31 PM by suzukube