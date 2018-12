Nintendo

Bonjour (ou bonsoir) Gamekyo ;J'ai une question toute simple, adressée notamment à ceux qui ont déjà bien dosé le jeu suscité, à savoir :XENOBLADE CHRONICLES 2Je vais bientôt le démarrer avec la possibilité de jouer également à son extension TORNA. J'ai bien compris que ce gros DLC est une histoire qui se déroule 500 ans avec l'histoire principale.Etant en capacité de démarrer l'une ou l'autre, par quoi me conseillez-vous de commencer ?- Les évènements de Torna en 1er ?- ou l'histoire principale absolument ?J'ai lu ci et là que Torna, pour un nouveau venu qui n'a pas du tout l'habitude du gameplay très spécifique de Xenoblade, était une bonne mise en bouche pour apprendre plus facilement les mécaniques du jeu par la suite, notamment pour aborder avec plus d'aisance l'histoire principale.Est-ce que vous me le confirmez, et que, vu sous cet angle, c'est une bonne idée de commencer par Torna pour mieux appréhender le jeu dans sa globalité ?Ou faut-il faire l'inverse ??J'attends avec impatience de lire vos réponses !Par avance, merciFOXX