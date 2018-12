Scalebound était un projet de jeu d'action et de rôle développé par PlatinumGames. Prévu pour sortir sur Xbox One et Microsoft Windows en 2017, son développement est finalement annulé.



Dans ce jeu, on contrôle le personnage de Drew, accompagné de son dragon Thuban. Les joueurs disposent d'un panel d'armes pour vaincre leurs ennemis, et peuvent solliciter le dragon pour qu'il les aide lors des combats. Contrairement à ce qui s'est passé pour le développement de ses autres jeux, PlatinumGames a mis l'emphase sur l'aspect jeu de rôle plus qu'il ne l'a mis sur l'aspect jeu d'action.Aujourd'hui le jeu refait son apparition chez Amazon pour une sortir prévu avant le 31 décembre 2020. Donc believe...