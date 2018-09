Nagoshi nous l'avait promis, Le Yakuza "7" ne se passera pas avec Kiryu ! ( bon le petit cameo par contre tu le sens venir ? ). Non cette fois ci c'est Takayuki Yagami que nous incarnons, ex avocats radié du barreau prêt à en découdre avec d'anciennes histoires de meurtres. Pas de changement de décor pour le coup ! Kamurocho brille encore dans la nuit grâce aux néon de discotheques , Kombini et autres salles d'arcade. La prise en main est donc similaire à Yakuza 6 le personnage se faufile dans les rues du quartiers Tokyoïte et par moments se frotte aux malfrats "pompe croco et chemise italienne ". un classique de la série ! Jusqu'ici tout se ressemble, sauf que ! Notre ancien avocats est aujourd'hui un experts en infiltration. Crochetage, filature, reconnaissance des suspects, courses poursuite, et autres éléments d'enquêteurs ont été ici rajoutés pour donner un nouveau visage à la série ( en plus de castagner du loubard en Givenchy ). Une surprise plaisante mais pas non plus une révolution en soit ! Les amateurs de la série y trouverons leurs compte mais pour ceux qui aurait souhaité y trouver une version différente des anciens opus , vous pourrez allègrement passé votre chemin. Si ce n'est un scénario qui à l'air toujours préparés au petit oignon avec un casting japonais cinq étoiles et des rebondissements dans l'histoire ... avec une dose de "what's the fuck ?!"