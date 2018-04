GOD OF WARBon après une première salve d'images et un premier avis à chaud sur mon précédent article, en voici un second, une chose est certaine quoiqu'on en dise, et que moi même ait dit aussi d'ailleurs, sur certains points Uncharted 4 ou même Horizon Zero Dawn sont plus forts que ce GOW mais sur d'autres, désolé mais GOW les surpasse nettement, la DA est juste ouffisime, la plus belle à ce jour, pour moi, y'a de ces panorama, éclairages, détails que ça en devient indécent pour mon pauvre bouton SHARE.J'ai jamais pris autant de captures sans mode photo que sur ce jeu, dès que ce dernier arrivera je vous raconte pas... et par moment ce GOW me met des claques qu'aucun autre jeu ne ma mise aussi forte, puis le plan séquence fait parti intégrante de la technique, ce n'est pas un élément du jeu à prendre à la légère, non seulement ça apporte énormément en dynamise, en immersion mais c'est aussi très certainement très gourmand, ce sont les premiers à proposer ça de façon intégrale dans un jeu, c'est à féliciter aussi.Le combat avec le Dragon, j'ai trouvé ça tellement classe ! puis l'ascension que prend l'aventure, Kratos comme Atreus de par l'arrivée constante de nouvelles features au gameplay après plus de 15 heures de jeu, des décors hyper riches et un bestiaire qui ma foi est tout a fait correct, et je dis ça alors que je suis loin d'avoir terminé le jeu hein, c'est déjà nettement plus conséquent qu'un BOTW aussi bon soit-il mais qui n'a pas eu se rapproche étrangement par certain.Bref place aux images qui sont de toutes beautés !Cette DA franchement...Un autre détail, la réalisation des personnages in-game est juste la plus bien foutu de tous, ce sont les mêmes en bref.LA neige est superbement modélisée, même au passage de la Hache elle se voit être projetée de par le souffle émis par son passage.Dommage encore une fois pour le HDR, car ce que je voyais à l'écran n'était pas semblable pour le coup.Bref un pur bijou !Désolé pour les non fibré !