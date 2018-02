Bon... Tout d'abord, je ne connaissais pas le manga, du coup, j'ai fait mon rattrapage en le regardant tout en faisant mes retouches photos ^^ ! Excellent manga au passage, dispo sur Netflix !Pour le collector, c'est la deception. La boîte est minuscule, la figurine également (même si c'est une banpresto et qu'elle est de qualité) et... L'artwork est juste horrible (sérieusement, je ne comprends pas du tout ce choix). Et l'effet "encadré" est vraiment trop "cartonné".Bref, à 99€, c'est un collector que je déconseille fortement. Pas étonnant qu'il y en ait encore disponible chez Amazon...En tous cas, cette petite aventure m'a permis de découvrir le manga, juste excellent ^^ ! Même si le jeu est moyen (selon la presse) j'ai hâte de l'essayer tout de même... Une fois que je serais familier avec l'univers du jeu

Who likes this ?

posted the 02/21/2018 at 12:53 AM by suzukube