C’est sur le site japonais Eiga que nous apprenons l’adaptation en film live américain du manga, Saint Seiya de Masami Kurumada !



La société japonaise Toei Animation & la société chinoise A Really Good Film Company co-produisent le film.

Et le réalisateur polonais Tomasz Baginski (Ambition) est en charge du projet. Plus d’informations prochainement.