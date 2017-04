C'est via le site d'agenceque nous apprenons qu'un studio ne révélant pas son nom,mais qui serait situé à 7 minutes de la station Sasazuka de la ligne Keio de Tokyo(Oui vous avez bien deviné, il s'agit effectivement du HQ de FromSoftware ~), propose actuellement un postede designer 2D pour un Action RPG en 3D se déroulant dans un monde Dark Fantasy sur console de salon.Cela vient donc appuyer et valider les rumeurs concernant un des 3 projets du studio d'il y a quelques mois.Serait-ce...ou bien... Demon's Souls 2 ?Peut-être un nouveau standalone ?En tout cas, ils travaillent sur quelque chose !

posted the 04/30/2017 at 08:25 AM by raioh