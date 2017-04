Il y a un gros problème de gameplay sur PREY sur console, la lourdeur et la visé est vraiment pas du tout terrible à la manette, j'ai l'impression que le jeu a été vraiment pensé pour le PC en 60fps, car la on se retrouve avec un jeu lourd et un 30fps qui n'est pas fluide (dans le mouvement de la caméra), bref douche froide, moi qui attendais le jeu, et surtout que l'univers me plait vachement, mais la...