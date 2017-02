Much has been made of the 3D Rumble that the Joy-Con offers. Is this something you're taking advantage of in Fast RMX and if so, what does it add to the game?



We recently added HD Rumble to the game and it made a big difference. For instance, when you get in contact with something you now feel where it happens and what happens. It's not a simple On/Off rumble but you get tactile feedback about the position, where your vehicle really touched something. It adds a lot to the immersion.

► Quasi le double du contenu de FAST Racing Neo► Beaucoup de nouveaux effets visuels ont été ajouté► De nombreuses améliorations générales► Retravaillé de A à Z► Personnalisation des contrôles► Des événements multijoueur► 1080p, 60 fps lorsque docké, même en mode multijoueur à 4 joueurs► 8 joueurs en ligne et multijoueur local► Tous les types de contrôle sont prises en charge► Pas de multijoueurs avec 1 seul cartouche pour le multi local► Ajout de la techno HD Rumble qui permettra de sentir avec précision le choc d'une autre bolide ou si vous avez frappé le bord (attention ici il ne parle pas de simple vibration)► Aucun DLC prévu