Yo mes switcheurs !Hop, encore une baisse de prix pourNouveau challenger dans la bataille entre Amazon, Cdiscount et Fnac....Leclerc qui ce matin affichait la Switch à 309€...bin ce soir amazon s'alignePlus qu'à attendre que Cdiscount envoie tout le monde chier en calant un bon 299€Le pack Zelda baisse aussi à 359€ !

posted the 01/25/2017 at 06:58 PM by koopa