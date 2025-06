Cronos : The New Dawn n'a toujours pas de date précise, mais au moins un nouveau trailer

On a l'impression de le voir à chaque conférence ou presque, et c'est de nouveau dans le Xbox Showcase ques'est ajouté une nouvelle bande-annonce à son plan marketing dont il semble ne manque qu'un élément clé : une date de sortie un peu plus précise que fin 2025 (PC/PS5/XBS).Cette nouvelle production Bloober Team (qui en passant bosse parallèlement sur un nouveau projet avec Konami) se présente comme un pur survival-horror où nous incarnerons le « Voyageur ND-3500 », venu d'un futur apocalyptique et se rendant dans une Pologne dystopique des années 80 pour tenter de récupérer des survivants et les ramener avec lui. Le trailer met plus particulièrement en avant les ennemis, faibles au départ mais dont les cadavres peuvent fusionner entre eux si vous ne les brûlez pas avant.