Un nouveau trailer pour Suikoden Star Leap

Le mois prochain verra le lancement de la Nintendo Switch 2 et d'une version dédiée depour continuer de faire la pub d'une franchise qui mérite toujours son grand retour, ou en tout cas autrement que par, nouvel épisode récemment annoncé, très joli esthétiquement (dans la veine du remaster)… mais exclusivement dédié à l'univers mobile.Une nouvelle bande-annonce vient de tomber pour faire languir les intéressés, promis à une expérience vraiment digne de la licence et avec la garantie que les « 108 étoiles » s'obtiendront naturellement sans passer par la case gacha. Après ça reste un F2P (encore sans date de sortie), mais les micro-transactions devraient en rester à des boosters (notamment pour le développement de notre QG) et des collaborations, donnant lieu à des combattants issus d'autres séries.