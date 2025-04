Une date de sortie pour FBC : Firebreak et la promesse d'un suivi gratuit

Remedy a dévoilé les contours du lancement de son, première tentative de l'équipe dans le monde du jeu en coopération (3 joueurs) désormais prévu pour le 17 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec toujours la possibilité de le récupérer « gratos » si vous êtes Game Pass PC, Game Pass Ultimate ou PS Plus Extra/Premium.Pour les autres, ce sera 39,99€ ou 49,99€ pour l'édition Premium avec quelques skins. Et parce qu'il faut bien vivre, il y aura bien une boutique de skins premiums mais sans trop d'entourloupe : la boutique sera permanente, sans rotation pour pousser à la consommation et sans pass de combat. Cela servira néanmoins à soutenir le suivi bien gratuit : deux nouvelles missions sont prévues d'ici la fin d'année, et tout un tas d'autres choses en 2026.