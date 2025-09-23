recherche
Le point complet sur Dragon Quest I & II HD
Square Enix fait un point complet sur Dragon Quest I & II HD Remake en parlant des quelques nouveautés apportées à cette refonte, comme les nouvelles techniques à apprendre dans le premier pour combler le fait que vous affronterez plusieurs ennemis à la fois (oui, c'était du 1V1 en 86), tout en revenant sur un chapitre inédit pour Dragon Quest II dans les fonds marins.

Sortie prévue à la toute fin du mois d'octobre (le 30) sur tous les supports.

belmoncul, link49
publié le 23/09/2025 à 16:30 par Gamekyo
commentaires (4)
airzoom publié le 23/09/2025 à 16:49
C'est quoi les bonus lié à la sauvegarde du 3 ?
shanks publié le 23/09/2025 à 16:56
airzoom
Des skins de chien et chat.

Pas une vanne
https://images.rpgsite.net/image/da49c9a1/152276/article/dragon-quest-1-2-hd-2d-remake-preorder-bonus-travel-kit.webp
airzoom publié le 23/09/2025 à 18:04
shanks merci BG, je vais le prendre sur NS2, un message pour me convaincre
zadig57 publié le 24/09/2025 à 20:36
Le 3 m’avais gavé, répétitif, chiant et ces menus, et cette caméra trop basse où tu vois que au loin n’importe quoi… enfin tfaçon cette année c’est pas les jeux qui manquent.
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Nom : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
