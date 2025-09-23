Le point complet sur Dragon Quest I & II HD

Square Enix fait un point complet sur Dragon Quest I & II HD Remake en parlant des quelques nouveautés apportées à cette refonte, comme les nouvelles techniques à apprendre dans le premier pour combler le fait que vous affronterez plusieurs ennemis à la fois (oui, c'était du 1V1 en 86), tout en revenant sur un chapitre inédit pour Dragon Quest II dans les fonds marins.
Sortie prévue à la toute fin du mois d'octobre (le 30) sur tous les supports.
Des skins de chien et chat.
Pas une vanne
