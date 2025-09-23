recherche
Ananta : la nouvelle (grosse) présentation
Les F2P prennent des ambitions de plus en plus folles au point depuis un certain temps de regarder de haut certains titres à 60 balles minimum, et ce n'est pas Ananta (ex Project Mugen) qui inversement la tendance.

Ce prochain bébé de NetEase remarqué depuis son annonce proposera un énorme environnement urbain avec tout un tas de véhicules (suffisant pour être qualifié de « GTA en manga » par les sites à clics) mais aussi des déplacements clairement repiqués sur le Spider-Man d'Insomniac. La nouvelle présentation nous dévoile d'ailleurs qu'on ne jouera pas un personnage mais tout un clan avec possibilité de passer à loisir de l'un à l'autre d'un bout à l'autre de la map (et inutile de dire que c'est ici qu'on y trouvera le côté gacha).

Le public se rendant au TGS pourra s'essayer à une démo, mais il faudra attendre pour une date de sortie (PC, PS5, mobile).

publié le 23/09/2025 à 16:54 par Gamekyo
commentaires (18)
kpax69 publié le 23/09/2025 à 17:17
Selon un article traduit du weekly famitsu, le côté gacha ne sera pas sur les personnages jouables mais sur les vêtement et véhicule et d'autres choses...
https://www.reddit.com/r/gachagaming/comments/1nof3zl/apparently_ananta_will_have_no_character_gacha/
akinen publié le 23/09/2025 à 17:27
kpax69 y’a moyen que les vêtements ou les véhicules aient des capacités spéciales. Un gatcha ultra scénarisé avec un modèle économique à la Fortnite? Je demande à voir.
baalmung publié le 23/09/2025 à 17:35
Je ferai un test de celui ci je suis tenté alors que je ne touche jamais le moindre gatcha
altendorf publié le 23/09/2025 à 17:43
C'est tellement bizarre comme le gameplay fait trop bullshit. Faudra voir manette en main et clairement les déplacements à la Spider-Man, c'est repompé de ouf.
shirou publié le 23/09/2025 à 18:27
Si le Gacha est vraiment que sur du cosmétique pourquoi pas... l'univers/DA sont ok mais le gameplay a l'air tout mou faudra voir quand sa sortira
keiku publié le 23/09/2025 à 18:33
spiderman , batman, watch dog...
sandman publié le 23/09/2025 à 19:01
gacha ultra attendu depuis un moment, graphiquement c'est le haut du panier actuellement (hors AAA et encore) surtout pour un open world, ca a l'air assez diversifié... après est ce que ca va faire sauter genshin et les gros gacha qui monopolisent les ventes et l'argent dans le jeu vidéo, faut voir XD
ouken publié le 23/09/2025 à 19:47
Gris day one il donne méchamment envie
supasaiyajin publié le 23/09/2025 à 20:07
Franchement, c'est pas mal. A tester.
marcelpatulacci publié le 23/09/2025 à 20:19
Intéressant mais je sens qu'on aura droit a une ville vide... Wait & see.


"la nouvelle (grosse)"
On dit "la nouvelle en surpoids" patapoufphobe
bladagun publié le 23/09/2025 à 20:24
Oui et si il est bon j'arrête genshin perso, zzz je peut pas c'est trop bien
grazou publié le 23/09/2025 à 21:10
il a l'air épique ! j'ai la Hype maintenant lol
taiko publié le 23/09/2025 à 21:30
altendorf c'est pas repompé, c'est calqué voir tout simplement volé.
Insomniac ne va rien dire sur le vol d'animation? Je suis sur que c'est à la frame près...
La Chine ne peut pas être au dessus de la loi.
altendorf publié le 23/09/2025 à 21:42
taiko Oui donc repompé
soulfull publié le 23/09/2025 à 23:21
abusé les phases de spiderman, c'est du copié collé ont dirait un truc fait par IA.
keiku publié le 24/09/2025 à 04:39
la question, va t'il faire de l'ombre a GTA6 ? parce que je vois pas un autre publique pour ce genre de jeu
mattewlogan publié le 24/09/2025 à 05:17
Ça ne m’intéresse pas puissance 1 million vraiment je peux pas les gatcha and co
temporell publié le 24/09/2025 à 12:42
ça à l'air sympa, mais bon ça mérite un procès rien que pour le gameplay spiderman, parce que faut pas déconner là
