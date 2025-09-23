Ananta : la nouvelle (grosse) présentation

Les F2P prennent des ambitions de plus en plus folles au point depuis un certain temps de regarder de haut certains titres à 60 balles minimum, et ce n'est pas(ex) qui inversement la tendance.Ce prochain bébé de NetEase remarqué depuis son annonce proposera un énorme environnement urbain avec tout un tas de véhicules (suffisant pour être qualifié de « GTA en manga » par les sites à clics) mais aussi des déplacements clairement repiqués sur led'Insomniac. La nouvelle présentation nous dévoile d'ailleurs qu'on ne jouera pas un personnage mais tout un clan avec possibilité de passer à loisir de l'un à l'autre d'un bout à l'autre de la map (et inutile de dire que c'est ici qu'on y trouvera le côté gacha).Le public se rendant au TGS pourra s'essayer à une démo, mais il faudra attendre pour une date de sortie (PC, PS5, mobile).