Kojima Prod nous a fait deux autres annonces
Kojima Productions avait une autre annonce à faire, située cette fois en dehors du monde des consoles puisque l'on parle d'une inattendue collaboration avec Niantic pour un jeu en Réalité Augmentée pour le téléphone, mais apparemment aussi compatible avec les lunettes RA malgré la faible audience de ce marché.

Le but de Kojima ? Faire davantage sortir les gens et les « connecter » d'une façon ou d'une autre, prenant lui-même l'exemple (évident) de Death Stranding (sans que l'on sache réellement quel sera l'intérêt du produit). Pas encore de titres ni de date.




Et je vois que vous attendez avec impatience la deuxième annonce, alors sachez que Kojima a passé deux minutes à parler d'un partenariat avec l'organisme bancaire local MUFG pour proposer des cartes de crédits (exclusivement au Japon) aux couleurs de Kojima Productions. Voilà voilà.

Pas une première dans l'industrie (même en occident) et les joueurs locaux pourront avec gratter un peu de cashback à dépenser dans la boutique en ligne du studio.
publié le 23/09/2025 à 12:50 par Gamekyo
commentaires (2)
pimoody publié le 23/09/2025 à 13:15
À quoi bon tout ces projets RA mort née. Peut-être un jour avec la réalité mix si un produit perce. Mais en l’état j’ai surtout l’impression que les gens sont déjà tellement sur tout leurs écran que quand ils sont vraiment dehors c’est pas pour encore interagir avec des écrans (bon y a le cas Pokémon go, m’enfin).
pharrell publié le 23/09/2025 à 14:12
Echec assuré... Pokémon GO est le seul jeu du genre qui a fonctionné... Et c'est uniquement grâce à la licence qui s'y prête bien.

Autrement même les licences fortes type Harry Potter ont été des énormes échecs.

Bref, on verra bien mais je ne miserais pas 1 centime sur la réussite du projet.
