Kojima Prod nous a fait deux autres annonces

Kojima Productions avait une autre annonce à faire, située cette fois en dehors du monde des consoles puisque l'on parle d'une inattendue collaboration avec Niantic pour un jeu en Réalité Augmentée pour le téléphone, mais apparemment aussi compatible avec les lunettes RA malgré la faible audience de ce marché.Le but de Kojima ? Faire davantage sortir les gens et les « connecter » d'une façon ou d'une autre, prenant lui-même l'exemple (évident) de(sans que l'on sache réellement quel sera l'intérêt du produit). Pas encore de titres ni de date.Et je vois que vous attendez avec impatience la deuxième annonce, alors sachez que Kojima a passé deux minutes à parler d'un partenariat avec l'organisme bancaire local MUFG pour proposer des cartes de crédits (exclusivement au Japon) aux couleurs de Kojima Productions. Voilà voilà.Pas une première dans l'industrie (même en occident) et les joueurs locaux pourront avec gratter un peu de cashback à dépenser dans la boutique en ligne du studio.