L'anime Death Stranding commence à se dévoiler

Seconde gourmandise des 10 ans de Kojima Productions, la révélation d'un anime autour de Death Stranding (sous le nom de code « Mosquito ») à l'esthétique plutôt classieuse bien qu'on attendra de voir le résultat final signé ABC Animation.
L'occasion de découvrir les aventures d'un nouveau protagoniste (pas encore de nom) pour une adaptation évidemment surveillée par Hideo Kojima, réalisée par Hiroshi Miyamoto et écrite par Aaron Guzikowski (Prisoners, Raised by Wolves).
Rappelons en outre qu'un projet de film Live est toujours dans les cartons, lui aussi exploitant l'univers sans chercher à adapter le scénario des jeux.
Le seul soucis pour moi dans death stranding c'est l'obsession de kojima avec les etats unis. Un monde inventé aurait ete mieux. Ras le cul des etats unis dominant qui sont le seul endroit sur terre dans beaucoup trop de film. Series, dessin animés et bd
Mais il n'y a pas le fluidité d'un dandadan ou demon slayer.
Combien de fois on a vu ce mouvement/animation dans les animés ? J'en ai marre , rien que ça donne la couleur du projet, cliché sur cliché.
Flemme.
Détendez-vous ! C'est assez inquiétant que vous vous sentiez obligés de sauter à la gorge des gens qui se contentent de partager leur avis sur le rendu esthétique d'un simple anime... Arrêtez de croire que l’Art est incritiquable ou qu'on tue l'Art dès lors qu'on trouve des défauts à une œuvre.
sandman Si tu cherches à te défouler, commence par notifier les bonnes personnes ! Je n’ai pas parlé de la fluidité de l’animation, mais des choix graphiques qui rendent la scène quasi illisible... "quasi illisible", pas "totalement illisible" ! (ça signifie être à la limite de l’illisibilité, sans l’atteindre complètement) Mais cette nuance n'a en réalité aucune importance si on considère qu'elle est parfaite...
Cette séquence comporte pourtant des problèmes de lisibilité indéniables.
D'abord, en raison d'un parti pris esthétique qui va à l'encontre même de la lisibilité puisqu'on a affaire à de la 3D qui cherche à imiter "un rendu rough" avec une utilisation de similis-aplats sur les personnages, quasi sans dégradé, ce qui a pour effet d’aplatir les volumes. L’ensemble est accompagné de hachures et de lignes tremblantes. Le problème, c’est que des hachures similaires apparaissent à la fois sur les personnages et sur les décors, ce qui accentue par endroits la confusion visuelle... De plus, pour accentuer l’aspect “dessin à main levée”, le flou des mouvements est lui-aussi renforcé par des hachures tremblantes et imprécises.
Mais le principal défaut vient de l'énorme manque de contraste, tant au niveau des couleurs que des lumières, qui empêche les personnages de se détacher clairement, que ce soit du décor ou entre eux. L’image est noyée dans une palette de couleurs trop homogènes. Le volume des personnages est à peine signifié par des maigres éclats de lumière placés de manière plus stylisée que cohérente, ce qui donne au rendu un côté volontairement bâclé, à tel point que leurs membres tendent à disparaitre dès qu'ils passent devant leur propre corps. Et même pas besoin de poster des captures d'écran pour illustrer cette simple analyse, il suffit de mettre pause n'importe où dans la vidéo.
Tout ça pour dire, que vous êtes libres d'affirmer que cette scène d'action n'a aucun problème de lisibilité, qu'elle est parfaitement compréhensible, qu'aucun choix graphique n'entache sa compréhension, même si c'est faux. Par contre, ne vous contentez pas de balancer des piques en guise d'argumentation, en espérant qu'on surenchérisse. Et si vous le faites, assurez-vous au préalable de ne pas vous tromper d’interlocuteur !