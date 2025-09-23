L'anime Death Stranding commence à se dévoiler

Seconde gourmandise des 10 ans de Kojima Productions, la révélation d'un anime autour de(sous le nom de code « Mosquito ») à l'esthétique plutôt classieuse bien qu'on attendra de voir le résultat final signé ABC Animation.L'occasion de découvrir les aventures d'un nouveau protagoniste (pas encore de nom) pour une adaptation évidemment surveillée par Hideo Kojima, réalisée par Hiroshi Miyamoto et écrite par Aaron Guzikowski ().Rappelons en outre qu'un projet de film Live est toujours dans les cartons, lui aussi exploitant l'univers sans chercher à adapter le scénario des jeux.