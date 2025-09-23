recherche
L'anime Death Stranding commence à se dévoiler
Seconde gourmandise des 10 ans de Kojima Productions, la révélation d'un anime autour de Death Stranding (sous le nom de code « Mosquito ») à l'esthétique plutôt classieuse bien qu'on attendra de voir le résultat final signé ABC Animation.

L'occasion de découvrir les aventures d'un nouveau protagoniste (pas encore de nom) pour une adaptation évidemment surveillée par Hideo Kojima, réalisée par Hiroshi Miyamoto et écrite par Aaron Guzikowski (Prisoners, Raised by Wolves).

Rappelons en outre qu'un projet de film Live est toujours dans les cartons, lui aussi exploitant l'univers sans chercher à adapter le scénario des jeux.

publié le 23/09/2025 à 06:02 par Gamekyo
commentaires (19)
ippoyabukiki publié le 23/09/2025 à 06:31
Il y a un cote afro samurai dans le rendu.
Le seul soucis pour moi dans death stranding c'est l'obsession de kojima avec les etats unis. Un monde inventé aurait ete mieux. Ras le cul des etats unis dominant qui sont le seul endroit sur terre dans beaucoup trop de film. Series, dessin animés et bd
ippoyabukiki publié le 23/09/2025 à 06:32
mooplol tu t'es trompé d'article je pense
bladagun publié le 23/09/2025 à 06:52
Ça a l'air cool
guyllan publié le 23/09/2025 à 07:58
Une scène d'action quasi illisible à cause des choix graphiques de leur anime...
burningcrimson publié le 23/09/2025 à 08:43
ippoyabukiki Peut-être que ma mémoire me fait défaut mais je vois pas trop le côté Afro Samurai dont tu parles. N'empêche en parlant de ça le jeu. Afro Samurai était vraiment excellent, j'aimerais bien un remake ou un remaster.
zekk publié le 23/09/2025 à 08:52
guyllan bof aucun problème pour comprendre la scène d'action
tripy73 publié le 23/09/2025 à 09:03
Pas fan du rendu 3D dans les animés, même s'il y quelques effets visuels sympa, je supporte plus ces images de synthèses vendues comme des dessins.
ippoyabukiki publié le 23/09/2025 à 09:08
burningcrimson alors je vais avoir du mal à l'expliquer. Mais en gros l'animation n'est pas "fluide", ça "saccade". Comme si on cherchait un côté "stop motion". Après c'est le souvenir que j'ai d'afro samurai. C'est peut etre biaisé.
Mais il n'y a pas le fluidité d'un dandadan ou demon slayer.
guyllan publié le 23/09/2025 à 09:18
zekk Si tu le dis...
guiguif publié le 23/09/2025 à 09:45
3D dégueulasse, next.
mooplol publié le 23/09/2025 à 12:00
ippoyabukiki mdr oui c'etait pour son jeu d'horreur ???? je sais pas comment ça c'est retrouvé ici
mattewlogan publié le 23/09/2025 à 12:13
Belle animation
brook1 publié le 23/09/2025 à 12:23
j'aime bien
pimoody publié le 23/09/2025 à 13:12
J’accroche pas du tout à ce style 3D déjà vu ailleurs chez les Jap, ça m’embarque absolument pas.
ravyxxs publié le 23/09/2025 à 13:41
1:06

Combien de fois on a vu ce mouvement/animation dans les animés ? J'en ai marre , rien que ça donne la couleur du projet, cliché sur cliché.

Flemme.
burningcrimson publié le 23/09/2025 à 17:02
ippoyabukiki Ha je comprends je crois, puais c'est difficile à cerner mais selon mes souvenirs et je peux me tromper Afro était vraiment fluide c'est juste qu'on avait parfois des pauses un peu artistiques dans l'action. Je vais le re mater et jte dis.
sandman publié le 23/09/2025 à 19:11
guyllan zekk 2 min d'animation parfaitement fluide et compréhensible mais y'a toujours un mec qui a oublié de mettre ses lunettes pour dire des âneries. A quel moment on ne comprend pas ce qu'il se passe avec des gros plans, des ralentis et on comprend parfaitement ce qu'il se passe en temps réel, mais chez gamekyo t'as toujours des aveugles qui t'expliquent que l'animation est pas fluide...
zekk publié le 23/09/2025 à 20:48
sandman +1 le pire, c'est que ce genre de commentaire ne servent juste qu'à tuer la créativité
guyllan publié le 24/09/2025 à 02:16
Moi, ce qui me dérange avec Gamekyo ce sont les membres incapables d'échanger normalement avec les autres sans les dénigrer.
Détendez-vous ! C'est assez inquiétant que vous vous sentiez obligés de sauter à la gorge des gens qui se contentent de partager leur avis sur le rendu esthétique d'un simple anime... Arrêtez de croire que l’Art est incritiquable ou qu'on tue l'Art dès lors qu'on trouve des défauts à une œuvre.

sandman Si tu cherches à te défouler, commence par notifier les bonnes personnes ! Je n’ai pas parlé de la fluidité de l’animation, mais des choix graphiques qui rendent la scène quasi illisible... "quasi illisible", pas "totalement illisible" ! (ça signifie être à la limite de l’illisibilité, sans l’atteindre complètement) Mais cette nuance n'a en réalité aucune importance si on considère qu'elle est parfaite...

Cette séquence comporte pourtant des problèmes de lisibilité indéniables.
D'abord, en raison d'un parti pris esthétique qui va à l'encontre même de la lisibilité puisqu'on a affaire à de la 3D qui cherche à imiter "un rendu rough" avec une utilisation de similis-aplats sur les personnages, quasi sans dégradé, ce qui a pour effet d’aplatir les volumes. L’ensemble est accompagné de hachures et de lignes tremblantes. Le problème, c’est que des hachures similaires apparaissent à la fois sur les personnages et sur les décors, ce qui accentue par endroits la confusion visuelle... De plus, pour accentuer l’aspect “dessin à main levée”, le flou des mouvements est lui-aussi renforcé par des hachures tremblantes et imprécises.
Mais le principal défaut vient de l'énorme manque de contraste, tant au niveau des couleurs que des lumières, qui empêche les personnages de se détacher clairement, que ce soit du décor ou entre eux. L’image est noyée dans une palette de couleurs trop homogènes. Le volume des personnages est à peine signifié par des maigres éclats de lumière placés de manière plus stylisée que cohérente, ce qui donne au rendu un côté volontairement bâclé, à tel point que leurs membres tendent à disparaitre dès qu'ils passent devant leur propre corps. Et même pas besoin de poster des captures d'écran pour illustrer cette simple analyse, il suffit de mettre pause n'importe où dans la vidéo.

Tout ça pour dire, que vous êtes libres d'affirmer que cette scène d'action n'a aucun problème de lisibilité, qu'elle est parfaitement compréhensible, qu'aucun choix graphique n'entache sa compréhension, même si c'est faux. Par contre, ne vous contentez pas de balancer des piques en guise d'argumentation, en espérant qu'on surenchérisse. Et si vous le faites, assurez-vous au préalable de ne pas vous tromper d’interlocuteur !
