COD Black Ops 7 : la bande-annonce du multi
Qu'importe l'apparente aura de Battlefield 6, son concurrent direct Call of Duty : Black Ops 7 n'a pas l'intention de perdre sa croissance retrouvée et propose en ce jour une bande-annonce spéciale multi, donc le coeur du jeu, avec ses 18 maps au lancement, une trentaine d'armes et tout un tas de nouveaux mouvements.

Pour tester tout cela avant l'heure, une bêta ouverte se tiendra du 5 au 8 octobre (et même dès le 2 octobre) pour ceux qui ont précommandé le jeu ainsi que les abonnés Game Pass, avant le véritable lancement prévu lui le 14 novembre.

publié le 22/09/2025 à 15:21 par Gamekyo
walterwhite publié le 22/09/2025 à 15:54
Efficace le trailer sur le boss Travis Scott
heracles publié le 22/09/2025 à 18:18
Le trailer qui fait bonne pub à BF6.
marcelpatulacci publié le 22/09/2025 à 20:09
heracles
totenteufel publié le 22/09/2025 à 20:30
C'est 18 maps de plus que BF qui se call of dutyse.
tab publié le 22/09/2025 à 20:47
des petites voitures explosives, des robots, des sauts wtf... du "grand" COD
romgamer6859 publié le 22/09/2025 à 20:54
Aucun regret, vraiment.
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
